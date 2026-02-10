В Ростовской области ищут главных врачей для шести больниц и поликлиник

В Ростовской области открылся конкурс на замещение шести руководящих должностей в сфере здравоохранения. Вакансии главных врачей появились в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт и Азовского района. Информация об этом появилась в телеграм-канале донского минздрава.
Кадровые изменения ожидают сразу несколько учреждений. В их числе — Центр по профилактике и борьбе со СПИД в донской столице, две больницы в Азовском районе, городская поликлиника в Шахтах, а также стоматологическая поликлиника № 3 и центр реабилитации № 1 в Таганроге.
Конкурсные процедуры уже стартовали. Желающие занять одну из руководящих позиций должны подать пакет документов в министерство здравоохранения области. Прием заявок продлится до 20 февраля. Сами конкурсные слушания запланированы на 5 марта.
К кандидатам предъявляются строгие профессиональные требования. Необходимо иметь высшее медицинское образование, послевузовскую подготовку, аккредитацию по специальности «Организация здравоохранения» и не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях. Конкретные причины, по которым эти шесть вакансий оказались свободны, в ведомстве не уточняют.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!