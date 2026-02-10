Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

«Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», — рассказал Леус.