Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Климатическая весна, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, вероятно, наступит в Москве 21 марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Климатическая весна наступает каждый год одинаково в зависимости от климатических характеристик. В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», — рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что говорить о начале метеорологической весны не стоит, пока снежный покров в столице полностью не растает.