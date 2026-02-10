Ричмонд
Очередь из фур образовалась на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Очередь из большегрузов образовалась на границе Беларуси с Литвой и Польшей, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Самые большие скопления фур зафиксированы на литовском направлении, где суммарно находится 260 большегрузов. Из них 180 фур ожидают возможности пересечь белорусско-литовскую границу через погранпереход «Каменный Лог» и еще 80 грузовиков находятся в пункте пропуска «Бенякони».

На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска «Козловичи», по данным ГПК на 8:00, находится 20 большегрузов.

На латвийском направлении очередей из фур не наблюдается.

Что касается скопления легковых автомобилей, то небольшая очередь есть только в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей, где в настоящее время находится 15 машин.

На границе Беларуси с Литвой и Латвией очередей из легковушек нет.