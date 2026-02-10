Жителей Иркутска приглашают сдать нормы ГТО по лыжам 28 февраля

Тестирование по лыжным дисциплинам пройдет 28 февраля 2026 года в 12:00 на стадионе ИВАТУ. Участники смогут сдать нормативы в беге на лыжах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров, а также в передвижении на лыжах на 2 и 3 километра.