Жителей Иркутска приглашают сдать нормы ГТО по лыжам 28 февраля

В Иркутске начинается сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО. Все желающие, у кого есть допуск по здоровью, могут принять участие и получить знак отличия. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Тестирование по лыжным дисциплинам пройдет 28 февраля 2026 года в 12:00 на стадионе ИВАТУ. Участники смогут сдать нормативы в беге на лыжах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров, а также в передвижении на лыжах на 2 и 3 километра.
— Для участия необходимо выполнить три условия. Во-первых, зарегистрироваться на официальном портале ГТО через учетную запись на «Госуслугах». Во-вторых, иметь медицинский документ, подтверждающий основную группу здоровья и допуск к сдаче норм. В-третьих, подать индивидуальную заявку с согласием на обработку персональных данных, — предупредили в администрации.
Для организованных групп от предприятий или учебных заведений возможна подача коллективной заявки по установленной форме.