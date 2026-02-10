В Воронеже не хватает дворников

Как пояснили «РГ» в администрации Воронежа, речь идет об общей численности специалистов ручного труда. С учетом больничных, отпусков и прочих факторов фактически на улицы ежедневно выходят примерно 350 дворников, которые работают в две смены — дневную и ночную. Персонал управляющих компаний и различных организаций, которые также поддерживают порядок на своей территории, в эти калькуляции не входит.
«Ранее сотрудникам комбинатов проиндексировали зарплату, доработали систему мотивации — установили зависимость размера премии от результатов оценки качества работ за отчетный период. Реализованные меры помогли снизить количество вакансий. Однако некоторые места (уборщиков территорий, трактористов, машинистов, грузчиков и другие) по-прежнему остаются свободными. Желающие могут устроиться туда на сезонную работу — например, в зимний период, это может быть актуально для работников аграрной отрасли, которые имеют летнюю занятость», — добавили в мэрии.
Постоянным сотрудникам коммунальных предприятий в городе готовы предоставлять служебное жилье. В 2023—2024 годах для персонала КБУ выделили 10 квартир, в 2025-м — 24 (изначально планировали найти более 30). Практику намерены развивать и впредь, сейчас на жилищной очереди стоит 49 сотрудников комбинатов.
В онлайн-базах предложений о работе в КБУ в Воронеже на данный момент не так уж много. Так, комбинат благоустройства Центрального района разместил три вакансии: дворника (от 49 тысяч рублей в месяц на руки), грузчика (от 51,5 тысячи) и разнорабочего (от 55 тысяч). В Ленинском дворнику обещают от 55 тысяч «чистыми». КБУ Железнодорожного района ищет уборщика территории (на шестидневку с зарплатой до 40 тысяч рублей), грузчика (до 50), дворника (до 60 тысяч при одном выходном в неделю) и машиниста автогрейдера, который, если верить данным портала «Работа в России», может получать здесь от 34,4 до 122 тысяч в месяц. В Коминтерновском КБУ не хватает, судя по вакансиям, только бухгалтера.
Улицы убирают около 480 дворников при потребности в 1200—1300 человек.
Чтобы повысить эффективность очистки дорог, город к зимнему сезону пополнил парк спецтехники, купив 37 машин стоимостью около 284 миллионов рублей, сообщил первый вице-мэр Алексей Рыженин. Для посыпки улиц в центральных районах впервые применили дорогостоящий гранулированный реагент в количестве 1−1,2 тысячи тонн. В отличие от дешевой песко-соляной смеси его не нужно сметать по весне. Для контроля над состоянием дорог и тротуаров создан специальный отдел.
Тем временем
Нехватку людей и спецмашин (в муниципальных службах, у подрядчиков и в УК) по итогам прокурорских проверок назвали причиной недостатков при уборке Иванова. В мэрии заверили, что расчисткой общегородских территории в те дни, когда выпала половина месячной нормы снега, занималось максимально возможное число сотрудников и техники коммунальных служб. В Тамбове, где месячный «план» по осадкам природа закрыла за пару дней, на помощь дворникам позвали студентов вузов и колледжей. Обещали гибкий график и по 15 тысяч рублей за четыре часа работы лопатой в течение пяти дней. Власти города отметили, что в две смены на улицы выходили около 160 молодых людей.