В Воронеже не хватает дворников

В онлайн-базах предложений о работе в КБУ в Воронеже на данный момент не так уж много. Так, комбинат благоустройства Центрального района разместил три вакансии: дворника (от 49 тысяч рублей в месяц на руки), грузчика (от 51,5 тысячи) и разнорабочего (от 55 тысяч). В Ленинском дворнику обещают от 55 тысяч «чистыми». КБУ Железнодорожного района ищет уборщика территории (на шестидневку с зарплатой до 40 тысяч рублей), грузчика (до 50), дворника (до 60 тысяч при одном выходном в неделю) и машиниста автогрейдера, который, если верить данным портала «Работа в России», может получать здесь от 34,4 до 122 тысяч в месяц. В Коминтерновском КБУ не хватает, судя по вакансиям, только бухгалтера.