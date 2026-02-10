В Госдуме напомнили о новых сроках оплаты ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что дату перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца.
Он пояснил, что платежные документы за ЖКХ также начнут приходить позже. По его словам, квитанции будут направлять не позднее 5-го числа месяца вместо прежних сроков.
Кошелев отметил, что такое решение принято для удобства граждан. Он отметил, что многие россияне получают основную часть зарплаты после 10-го числа и из-за этого сталкиваются с просрочками.
По мнению депутата, перенос сроков позволит снизить количество штрафов и задолженностей и упростит оплату коммунальных услуг для тех, у кого выплаты по зарплате приходятся на середину месяца, передает РИА Новости.
Вопрос стоимости жилищно-коммунальных услуг остается актуальным для многих россиян, особенно учитывая регулярное повышение тарифов. Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев подчеркнул важность контроля над размерами этих повышений, а не частотой.
Ранее председатель фракции СРЗП Сергей Миронов обратился к правительству с предложением приостановить плановую индексацию тарифов на ЖКУ в 2026 году. Парламентарий обеспокоен перспективой значительного увеличения коммунальных платежей для граждан.