В дачном микрорайоне Воронежа отключают электричество в мороз

Несколько тысяч человек, которые постоянно проживают в дачных кооперативах на Дальних и Ближних Садах, в январе пожаловались на регулярное отсутствие света. Без него не работают отопительные котлы и насосы на артезианских скважинах. В мороз температура в домах опускается до шести — девяти градусов. Для исправления ситуации нужна полная замена кабеля, который находится в руках компании, близкой к банкротству. Временным решением стали веерные отключения. Согреться в такой ситуации сложно: на фоне аномальных для февральского Воронежа морозов зубами стучали и жители некоторых многоэтажек с центральным отоплением.
Как уже сообщала «РГ», проблему с электроснабжением сами жители садоводческих товариществ (СНТ) объясняют нежеланием собственника — компании «Квартал» — менять злополучный 200-метровый подземный кабель. Он соединяет подстанцию на территории завода КБХА с воздушными линиями электропередачи, которые принадлежат самим СНТ. Часть высоковольтной линии была несколько лет назад продана «Кварталу» как сетевой организации за пять тысяч рублей в сильно изношенном состоянии, и с тех пор предпринимался только восстановительный ремонт отдельных участков. Сейчас фирма не имеет «сетевого» статуса, испытывает серьезные финансовые трудности. В отношении ее введена процедура наблюдения.
Энергетики, в свою очередь, указывают, что зимой количество потребляемой на Дальних и Ближних Садах электроэнергии в два-три раза превышает расчетный показатель. Старые сети не выдерживают. Правда, не выдерживают все-таки на одном конкретном участке «Квартала». Дачники свою часть кабелей меняли, и состояние ЛЭП позволяет увеличить мощность до того уровня, который людей бы устроил. «Россети» и владелец подстанции подтвердили, что для них это не представляет проблемы.
— Сетевая компания и КБХА имеют возможность дать столько энергии, сколько нужно. И даже больше — считаю, что необходим запас, так как число домовладений растет с каждым годом, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов.
Директор ООО «Квартал» Иван Попенков заявил, что аварии компания устраняет, а обязанности модернизировать участок сети у нее нет: если у потребителей возникла такая потребность, они и должны оплатить работы. Примерная сумма пока не названа.
«Как известно, участки, предназначавшиеся изначально под садоводство, используются для круглогодичного проживания. При этом инфраструктура не приведена в соответствие с фактическими нуждами: жилые помещения отапливаются с помощью электроэнергии», — напомнили в министерстве ЖКХ, добавив, что председатели нескольких СНТ ранее выдвинули в числе предложений переход на жесткую экономию. Иными словами, чтобы обеспечить людям хотя бы минимальный обогрев и возможность пользоваться водой, товарищества согласились на веерные отключения. Теперь электроэнергия подается по графику — дважды в сутки на несколько часов, то на Дальние, то на Ближние Сады. В экстренных случаях, на короткий период, энергетики обещали задействовать генераторы.
Всего в массиве 25 СНТ и девять тысяч участков. По разным данным, постоянных обитателей — до трех тысяч, в их числе семьи с детьми. Для многих это единственное место жительства. Люди построили полноценные коттеджи, пробурили скважины. На некоторых улицах есть газ — впрочем, подключение стоит 250−350 тысяч, и не всем оно по карману. Очередь на техприсоединение расписана до 2029 года, уверяют жители в своей отчаянной петиции. Для отопления чаще всего используются электрические котлы, но кого-то не спасают и газовые: расхожие модели оборудования зависят от электроснабжения. В феврале были случаи, когда от холода не заводились и личные генераторы. Люди продолжают собирать подписи под обращениями к губернатору и в различные контрольно-надзорные органы. В СК расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.