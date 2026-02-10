В дачном микрорайоне Воронежа отключают электричество в мороз

Всего в массиве 25 СНТ и девять тысяч участков. По разным данным, постоянных обитателей — до трех тысяч, в их числе семьи с детьми. Для многих это единственное место жительства. Люди построили полноценные коттеджи, пробурили скважины. На некоторых улицах есть газ — впрочем, подключение стоит 250−350 тысяч, и не всем оно по карману. Очередь на техприсоединение расписана до 2029 года, уверяют жители в своей отчаянной петиции. Для отопления чаще всего используются электрические котлы, но кого-то не спасают и газовые: расхожие модели оборудования зависят от электроснабжения. В феврале были случаи, когда от холода не заводились и личные генераторы. Люди продолжают собирать подписи под обращениями к губернатору и в различные контрольно-надзорные органы. В СК расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.