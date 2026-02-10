Ричмонд
Михаил Юревич подал иск к Генпрокуратуре РФ и СМИ

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля, ФедералПресс. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск к Генпрокуратуре РФ и СМИ. Об этом сообщил адвокат Юревича Игорь Трунов в своем телеграм-канале.

Источник: ФедералПресс

«В публикации прозвучало: “Генпрокуратура это связывает…” — и именно эта ссылка на госорган в иске названа ключевым усилителем доверия аудитории, фактически придающим тексту оттенок официального вывода», — написал Трунов.

Речь идет о якобы имевшейся связи Михаила Юревича с организацией «Махонинские»*.

Экс-губернатор просит признать сведения недостоверными и порочащими, опровержение, удалить спорные фрагменты и исключить ссылку на Генпрокуратуру как «источник» причинной связи.

Компенсация вреда — 1 млн. рублей. Деньги обещают направить на благотворительные цели.

«ФедералПресс» писал, что суд отклонил иск Михаила Юревича к Андрею Малахову и телеканалу «Россия 1».

*Организация «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.