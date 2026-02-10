В деле Эпштейна нашли данные о девятилетней жертве и имена соучастников

Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна оказалась 9-летняя девочка, а возможными соучастниками могут быть по меньшей мере шесть влиятельных мужчин, в том числе действующий высокопоставленный иностранный чиновник. Конгрессмены США, ознакомившиеся с неотредактированными материалами по делу Эпштейна, утверждают, что имена влиятельных соучастников скандального финансиста были необоснованно скрыты в опубликованных американским Минюстом файлах.
«Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9-летней девочке», — сказал телеканалу CNN американский конгрессмен Джейми Раскин.
Конгрессмены считают, что имена по меньшей мере шести влиятельных лиц, которые могут быть причастны к деятельности Эпштейна, намеренно скрыли от публики. Один из них сейчас занимает высокую должность в иностранном правительстве. Законодатели призвали американский Минюст рассекретить имена возможных пособников Эпштейна.
30 января власти США опубликовали более 3 млн файлов Эпштейна, однако большая их часть была сильно отредактирована.
Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна нашли черновик заявления о его смерти за день до гибели.