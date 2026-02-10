Прокуратура выявила в работе воронежской Гострудинспекции нарушения при проведении проверок

В связи с выявленными фактами в отношении должностных лиц региональной Гострудинспекции были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре)»). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.