Прокуратура выявила в работе воронежской Гострудинспекции нарушения при проведении проверок

Прокуратура Воронежской области обнародовала результаты проверки деятельности региональной Государственной инспекции труда. Как сообщили в надзорном ведомстве 9 февраля, в работе инспекции были выявлены серьезные нарушения установленного порядка, что привело к внесению представления ее руководителю.
Сотрудники прокуратуры установили, что акты проверок могли оформляться с нарушениями. Кроме того, выявлены случаи, когда в документах указывались недостоверные или некорректные сроки для устранения работодателями найденных нарушений.
Важным аспектом стало несвоевременное внесение данных о проверках в единый реестр контрольных мероприятий. Это лишало предприятия возможности оперативно узнать о визите инспекторов и ознакомиться с его результатами, нарушая принципы открытости контрольно-надзорной деятельности.
В связи с выявленными фактами в отношении должностных лиц региональной Гострудинспекции были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре)»). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.