Трамп против олимпийцев США: скандал на Олимпиаде-2026 в Италии

Высказывания фристайлиста Хантера Хесса о смешанных эмоциях при представлении США на Олимпиаде-2026 из-за иммиграционных рейдов вызвали критику Трампа, назвавшего спортсмена «неудачником». Двукратная чемпионка Хлоя Ким и другие атлеты поддержали право на свободное мнение. Гас Кенворти сообщил об угрозах после критики ICE. USOPC заявил о мерах защиты спортсменов. Ситуация обострила дискуссию о границе между спортом и политикой.
Политика и спорт: олимпийские выступления американских атлетов вызвали общественный резонанс.
Высказывания американских спортсменов в связи с внутриполитическими событиями в США превратились в одну из неожиданных проблемных зон зимних Олимпийских игр 2026 года. Поводом для дискуссии стало заявление фристайлиста Хантера Хесса, а последовавшая реакция президента Дональда Трампа спровоцировала цепную реакцию поддержки и критики в спортивной среде.
6 февраля 2026 года, вскоре после церемонии открытия Игр в Милане, Хантер Хесс на пресс-конференции сообщил о смешанных эмоциях, сопровождающих его выступление под флагом Соединённых Штатов. Спортсмен пояснил, что ему непросто представлять страну на международной арене на фоне масштабных рейдов иммиграционной и таможенной службы, проводимых администрацией президента. Хесс подчеркнул, что ношение национальной символики не означает автоматического одобрения всех текущих политических решений внутри государства.
8 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал на платформе Truth Social резкую критику в адрес Хесса, назвав его «настоящим неудачником» и заявив, что спортсмену, испытывающему подобные чувства, не следовало претендовать на место в олимпийской сборной. Глава государства выразил мнение, что участие в команде предполагает безусловную гордость за страну.
На следующий день, 9 февраля, двукратная олимпийская чемпионка по сноубордингу Хлоя Ким выступила в поддержку права спортсменов на выражение личной позиции. На пресс-конференции женской сборной США в горном курорте Ливиньо она заявила о гордости за представление Соединённых Штатов, отметив при этом, что страна предоставила её семье множество возможностей. Ким подчеркнула необходимость руководствоваться любовью и состраданием в общественных дискуссиях. Её коллега по команде Мэдди Мастро добавила, что спортсмены не должны закрывать глаза на происходящее в стране, но при этом она продолжает представлять государство, разделяющее её ценности доброты и справедливости.
В тот же культурный конфликт оказался вовлечён американский олимпийский медалист Гас Кенворти, выступающий на Играх за Великобританию. Он сообщил о получении многочисленных угрожающих сообщений после публикации в социальных сетях лозунга против деятельности иммиграционной и таможенной службы. Кенворти описал полученную критику как крайне агрессивную, включая пожелания физического вреда и призывы к самоубийству. При этом он подтвердил свою любовь к США и убеждённость в том, что страна способна на позитивные изменения, не скрывая при этом своего неприятия действий ведомства ICE, которое он назвал абсолютным злом.
Поддержку Хессу выразила также звезда фристайла Эйлин Гу, американка, выступающая за сборную Китая. Она заявила о глубоком сочувствии к коллеге, охарактеризовав разгоревшуюся дискуссию как безнадёжную войну в прессе, и призвала вернуть внимание к спортивным достижениям атлета.
Политическая напряжённость вокруг Игр обострилась и в связи с присутствием в Италии вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого освистали зрители стадиона «Сан-Сиро» 6 февраля, когда его изображение ненадолго появилось на больших экранах во время церемонии открытия. Внутри самих Соединённых Штатов агентство ICE столкнулось с массовыми протестами после инцидента в Миннеаполисе, где в предыдущем месяце агенты застрелили двух человек.
Олимпийский и Паралимпийский комитет США опубликовал заявление, в котором сообщил о мониторинге общедоступных платформ, удалении вредоносного контента и передаче достоверных угроз правоохранительным органам. В комитете подчеркнули, что ни один спортсмен не должен сталкиваться с угрозами в одиночку. Федерация олимпийского спорта США подтвердила свою приверженность обеспечению благополучия и безопасности атлетов как во время соревнований, так и за их пределами, напомнив о круглосуточной доступности ресурсов по охране психического здоровья.
Сложившаяся ситуация продемонстрировала хрупкость границы между спортом и политикой в эпоху глобальных медиа, поставив перед олимпийским движением вопрос о балансе между патриотизмом, свободой слова и безопасностью участников Игр.