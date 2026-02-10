Трамп против олимпийцев США: скандал на Олимпиаде-2026 в Италии

В тот же культурный конфликт оказался вовлечён американский олимпийский медалист Гас Кенворти, выступающий на Играх за Великобританию. Он сообщил о получении многочисленных угрожающих сообщений после публикации в социальных сетях лозунга против деятельности иммиграционной и таможенной службы. Кенворти описал полученную критику как крайне агрессивную, включая пожелания физического вреда и призывы к самоубийству. При этом он подтвердил свою любовь к США и убеждённость в том, что страна способна на позитивные изменения, не скрывая при этом своего неприятия действий ведомства ICE, которое он назвал абсолютным злом.