McDonald’s зарегистрировал одноименный товарный знак в России

McDonald’s, ушедший из России, зарегистрировал в стране одноимённый товарный знак. Это следует из данных электронной базы Роспатента. Заявка была подана компанией ещё в декабре 2024 года. Решение о регистрации знака ведомство вынесло в 2026 году.
Новый знак разрешает использовать бренд McDonald’s для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков. Также он распространяется на игрушки и посуду.
Напомним, что McDonald’s объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Компания ссылалась на операционные и логистические трудности. Покупателем российских активов сети стал лицензиат Александр Говор. По условиям сделки, прежний владелец сохранил право выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
Первый ресторан под новым российским брендом «Вкусно — и точка» открылся в июне 2022 года. Это произошло уже после ухода американской сети.
Ранее по схожей схеме поступила и косметическая компания L'Oreal. Она также зарегистрировала в России пять своих товарных знаков в начале 2026 года. Под брендами Alien, «Мэйбеллин», Pureology, Lancome и Essie компания планирует продавать парфюмерию и косметику.