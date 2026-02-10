Главные новости к утру 10 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 февраля 2026.
Трамп выступил по поводу моста в Канаде и земли в Палестине
Президент США Дональд Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил источник из Белого дома изданию Axios. Также Трамп потребовал половину прав на международный мост имени Горди Хоу, который строится между Канадой и штатом Мичиган.
Глава Пентагона раскрыл траты США на оборону в 2027 году
Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что оборонный бюджет страны на следующий год может достичь полутора триллионов долларов. Он уточнил, что это цель Дональда Трампа, и средства будут разумно расходоваться на обеспечение национальной безопасности.
США атаковали судно наркоторговцев в Тихом океане
По данным Южного командования ВС США, американские военные 9 февраля нанесли удар по судну, которое якобы использовалось для наркотрафика, в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли два человека, один человек выжил. На его поиски направили Береговую охрану.
США поставили рекорд по экспорту СПГ в Евросоюз
На Кубани и Сахалине произошли землетрясения
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали на расстоянии около 30 км от Новороссийска и около 20 км от Анапы под землей на глубине около 20 км. На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр располагался в Тымовском районе на глубине 7 км. Разрушений нет.