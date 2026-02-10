Главные новости к утру 10 февраля 2026 года

США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю — с 1992 года. За 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее.