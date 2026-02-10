Ричмонд
Главные новости к утру 10 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 10 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 февраля 2026.

Трамп выступил по поводу моста в Канаде и земли в Палестине

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил источник из Белого дома изданию Axios. Также Трамп потребовал половину прав на международный мост имени Горди Хоу, который строится между Канадой и штатом Мичиган.

Глава Пентагона раскрыл траты США на оборону в 2027 году

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что оборонный бюджет страны на следующий год может достичь полутора триллионов долларов. Он уточнил, что это цель Дональда Трампа, и средства будут разумно расходоваться на обеспечение национальной безопасности.

США атаковали судно наркоторговцев в Тихом океане

Источник: Reuters

По данным Южного командования ВС США, американские военные 9 февраля нанесли удар по судну, которое якобы использовалось для наркотрафика, в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли два человека, один человек выжил. На его поиски направили Береговую охрану.

США поставили рекорд по экспорту СПГ в Евросоюз

США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю — с 1992 года. За 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее.

На Кубани и Сахалине произошли землетрясения

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали на расстоянии около 30 км от Новороссийска и около 20 км от Анапы под землей на глубине около 20 км. На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр располагался в Тымовском районе на глубине 7 км. Разрушений нет.

