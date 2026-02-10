Ричмонд
Шутки Нурлана Сабурова об Иисусе Христе осудили в РПЦ

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Вахтанг Кипшидзе раскритиковал стендап-комика Нурлана Сабурова за шутки об Иисусе Христе.

Представитель РПЦ отметил, что вопросы, связанные с запретом на въезд Сабурова в Россию, не относятся к компетенции церкви.

— Однако подобные «шутки» про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей, — указал Кипшидзе.

Кипшидзе подчеркнул, что подобное отношение задевает чувства верующих и выходит за рамки допустимого публичного поведения, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. 6 февраля Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково.

При этом заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков заявил, что юморист не заслужил запрета на въезд в Россию. По его словам, обоснованность такого решения необходимо проверить.

Чем известен комик и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».