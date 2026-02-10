Коллектор «Созвездия» с долгом в 10 млн может перейти Омску

Арбитражный суд Омской области 6 февраля 2026 года объявил ООО «Созвездие» банкротом и открыл конкурсное производство до 5 августа. Решение принято в связи с неисполнением компанией обязательств перед АО «ОмскВодоканал», который провел аварийный ремонт канализационного коллектора собственными силами.
Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года на Красноярском тракте в районе остановки «Бетонка» произошла утечка сточных вод. Через поврежденный коллектор, принадлежащий ООО «Созвездие», транспортировались отходы из микрорайона Береговой, поселка Ключи и объектов по адресам Красноярский тракт, 157 и 157/1. Из-за бездействия собственника ремонтные работы в сентябре—ноябре 2024 года выполнили специалисты «ОмскВодоканала» за почти 10 миллионов рублей. Компенсация затрат так и не поступила.
Конкурсным управляющим назначена Ольга Островская из Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние». В рамках банкротства коллектор может быть выставлен на торги. Если покупатель не найдется, объект перейдет на баланс городской администрации для обеспечения бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры региона.
