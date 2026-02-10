Ричмонд
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась дать показания в конгрессе США

Гислейн Максвелл, осужденная за пособничество в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну, не стала давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил председатель комитета Джеймс Комер.

— Максвелл сослалась на пятую поправку и отказалась ответить на какие-либо вопросы. У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ей и Эпштейном, а также о возможных сообщниках, — цитирует его телеканал ABC News.

Британский журналист Мартин Джей считает, что королевская семья Великобритании имеет «длинный список» случаев защиты приближенных, замешанных в педофилии. Он подчеркнул, это усиливает республиканские настроения в обществе.

Премьер Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, уточнил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на скандал, связанный с назначением на пост посла в США лорда Питера Мандельсона, которого обвиняют в связях с Эпштейном.

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит также оказалась связана с Эпштейном. Она за несколько лет переписки отправила ему тысячи сообщений и останавливалась в его доме, пока финансист находился на острове.

