В Китае роботы провели гала-концерт для других роботов

В Китае прошло шоу, где человекоподобные роботы пели, танцевали и демонстрировали акробатические номера.

Источник: Аргументы и факты

В Китае состоялся гала-концерт роботов. Стартап Agibot организовал шоу, где человекоподобные роботы пели, танцевали и демонстрировали акробатические номера.

В зале их выступление приветствовали другие роботы-зрители, выражая своё восхищение аплодисментами. Трансляцию посмотрели почти 1,4 миллиона человек.

Перед концертом андроиды прошли интенсивные тренировки вместе с шаолиньскими монахами, копируя их движения. Видеозапись этого процесса стала вирусной в социальных сетях. Компания Agibot уже заняла лидирующие позиции по продажам роботов.

Ранее сообщалось, что компания Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, намерена выпускать до миллиона человекоподобных роботов в год.

