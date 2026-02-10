В музее Арсеньева напомнят о популярном рок-хите 80-х «Гуд бай, Америка»

«Вообще, слова из песни — это своеобразные закадровые титры проекта. И это ближе к финалу, ближе к современным реалиям. Мы же обращается к более раннему периоду, когда, например, словом “Америка” называли русские американские владения, и это слово мы привязываем ко времени основания в Сибири Российско-Американской компании. Когда на карте ещё не было США», — поделился Александр Бондарев.