В музее Арсеньева напомнят о популярном рок-хите 80-х «Гуд бай, Америка»

«Мне стали слишком малы твои тёртые джинсы», — эта одна из цитат на стене выставки «Русская Америка. Начало» (12+). Уникальный долгоиграющий проект о великих русских экспедициях XVIII столетия работает в музее-заповеднике истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева ещё с сентября прошлого года. Выставка по стилистике напоминает приключенческий фильм — с завязкой, кульминацией и финалом.
В рамках проекта «Русская Америка. Начало» прошло много событий. На этот раз его куратор, кандидат филологических наук, сотрудник музея Александр Бондарев, готовя лекцию, обратился к словам Вячеслава Бутусова.
«Вообще, слова из песни — это своеобразные закадровые титры проекта. И это ближе к финалу, ближе к современным реалиям. Мы же обращается к более раннему периоду, когда, например, словом “Америка” называли русские американские владения, и это слово мы привязываем ко времени основания в Сибири Российско-Американской компании. Когда на карте ещё не было США», — поделился Александр Бондарев.
Читая и перечитывая литературу допушкинской поры об освоении Алеутских островов и Аляски, куратор проекта понял, что они «чертовски увлекательны». Записки русских мореплавателей, путешественников тогда будоражили воображение и жителей Санкт-Петербурга и рязанских усадеб.
«Книги полны мальчишеского восторга, удивительных событий, исполнены счастьем быть Отечеству полезными. И всё это существовало почти параллельно скуке Онегина с Печориным», — отмечает куратор.
Кстати, смысл песни «Гуд бай, Америка» в том, что юноша прощается с детскими мифами о далёкой стране индейцев и ковбоев. Посетители лекции смогут открыть для себя много нового, получить яркие впечатления от драматургии проекта, посмотреть на привычные вещи другими глазами.
Лекция «Мне стали слишком малы твои тёртые джинсы» пройдёт в Главном корпусе музея Арсеньева 14 февраля в 16 часов.
Фото музей им. Арсеньева.