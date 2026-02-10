Скандал на Олимпиаде: пьедестал почета испортил коньки фигуристам США

По информации организаторов, абразивная поверхность покрытия оставила царапины на рабочих кромках коньков фигуристов сразу после спуска с пьедестала. Инцидент получил широкое освещение в социальных сетях, где участники соревнований и их тренеры выразили обеспокоенность по поводу возможного влияния повреждений на дальнейшую спортивную подготовку. В церемонии награждения приняли участие сборные Соединённых Штатов Америки, Японии и Италии, занявшие соответственно первое, второе и третье места в командном турнире. Ни одна из делегаций не располагала защитными накладками для коньков в момент подъёма на пьедестал, что усугубило контакт лезвий с шероховатой поверхностью.