Котяков призвал давать беременным возможность работать в гибком формате

Немногим ранее Антон Котяков рассказал, стоит ли ждать пересмотра пенсионного возраста в России. Он подчеркнул, что соответствующих планов нет. Поскольку текущая пенсионная реформа в стране еще продолжается, а в регионах Донбасса и Новороссии переходный период будет действовать до конца 2032 года.