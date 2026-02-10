Котяков призвал давать беременным возможность работать в гибком формате

Беременным сотрудницам необходимо предоставлять возможность работать в дистанционном или гибком формате. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью изданию «Эксперт».
По его словам, речь идет о создании условий, при которых будущие матери смогут продолжать трудовую деятельность без риска для здоровья. Так, например, работодатели должны учитывать семейные обстоятельства сотрудников.
«Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате», — сказал Антон Котяков.
Он добавил, что меры должны распространяться и на тех, кто уже родил. Работодатели должны предоставлять молодым матерям дополнительные возможности. Например, сокращать рабочий день или организовывать детские комнаты на территории предприятий и вузов.
Немногим ранее Антон Котяков рассказал, стоит ли ждать пересмотра пенсионного возраста в России. Он подчеркнул, что соответствующих планов нет. Поскольку текущая пенсионная реформа в стране еще продолжается, а в регионах Донбасса и Новороссии переходный период будет действовать до конца 2032 года.