Прокуратура изъяла очередную тонну контрафакта на Спортивном рынке Владивостока

Незаконная торговля пресечена прокуратурой на Спортивном рынке Владивостока. В ходе рейда изъято около 1 тонны продукции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура продолжает контролировать освобождение земельного участка на территории Спортивного рынка во Владивостоке. На контроле демонтаж самовольно возведенных конструкций», — говорится в сообщении.
В ходе рейда на территории Спортивного рынка выявлены факты незаконной торговли и реализации контрафактной продукции. Организована доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства, также составлены протоколы об административных правонарушениях. Иностранцы проверены на соблюдение миграционного законодательства.
