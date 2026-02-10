Прокуратура изъяла очередную тонну контрафакта на Спортивном рынке Владивостока

В ходе рейда на территории Спортивного рынка выявлены факты незаконной торговли и реализации контрафактной продукции. Организована доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства, также составлены протоколы об административных правонарушениях. Иностранцы проверены на соблюдение миграционного законодательства.