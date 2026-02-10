Ущерб по делу экс-вице-губернатора Брянской области о «зубах дракона» превысил 1 млрд рублей

Основным фигурантом дела является бывший вице-губернатор региона Николай Симоненко, задержанный в июле прошлого года. Вместе с ним проходят начальник управления капстроительства Евгений Жура и сын Симоненко Юрий. Все они обвиняются в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, чиновники организовали хищения бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений, включая знаменитые «зубы дракона» на границе с Украиной. Ранее сумма ущерба оценивалась в 818 миллионов рублей.
Ранее у Николая Симоненко прошли обыски как по месту жительства, так и на рабочем месте. Проведение этих следственных действий было связано с расследованием уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений в одном из приграничных районов. По имеющейся информации, изначально чиновник не имел официального процессуального статуса в этом деле. Однако позднее в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонных объектов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.