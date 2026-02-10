Ричмонд
200 деревьев высадят в центре Омска этой весной

Озеленение затронет площадь Бухгольца, Куйбышевский пляж, набережную и три улицы.

Весной 2026 года в Центральном округе Омска пройдет масштабное озеленение: на ключевых городских территориях планируется высадить около 200 деревьев и кустарников. Работы охватят площадь Бухгольца, Куйбышевский пляж и участок набережной Тухачевского от улицы Ивана Алексеева до метромоста.

На улице Пушкина появятся 156 крупномерных деревьев и плотная живая изгородь. Улицу Музейную украсят декоративные кустарники и деревья с акцентом на ландшафтное разнообразие. На проспекте Карла Маркса между улицами Короленко и Чкалова высадят 30 декоративных яблонь-крупномеров, восстановив зеленую зону, утраченную в ходе ремонтных работ в 2025 году.

Реализация проекта ведется при взаимодействии департамента городского хозяйства, комитета по благоустройству и подрядных организаций. Высадка растений запланирована на благоприятный весенний период с соблюдением агротехнических норм для повышения приживаемости зеленых насаждений.

