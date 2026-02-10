200 деревьев высадят в центре Омска этой весной

На улице Пушкина появятся 156 крупномерных деревьев и плотная живая изгородь. Улицу Музейную украсят декоративные кустарники и деревья с акцентом на ландшафтное разнообразие. На проспекте Карла Маркса между улицами Короленко и Чкалова высадят 30 декоративных яблонь-крупномеров, восстановив зеленую зону, утраченную в ходе ремонтных работ в 2025 году.