Белый дом урежет гранты на здравоохранение: это затронет только четыре демократических штата

США сократят гранты на здравоохранение в штатах под управлением демократов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США планирует сократить финансирование здравоохранения в четырёх штатах, которыми управляют демократы. Решение затрагивает Калифорнию, Миннесоту, Иллинойс и Колорадо, а общая сумма сокращений составит около 600 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По данным инсайдеров, Министерство здравоохранения и соцслужб (HHS) начнёт урезать бюджеты уже в конце этой недели. В ведомстве пояснили, что гранты не соответствуют политическим приоритетам нынешней администрации.

Речь идёт о программе «Гранты на развитие инфраструктуры общественного здравоохранения», запущенной при президенте Байдене. Эти средства распределялись через Центры по контролю заболеваний (CDC) и шли на модернизацию систем данных.

Среди программ, попавших под сокращение, — борьба с ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путём. Назначение нового министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего привело к серии изменений в этой сфере. Происходят не только сокращения финансирования, но и увольнения в профильных департаментах.

Напомним, что ещё в 2025 году США вышли из Всемирной организации здравоохранения и оставили там долг в 260 миллионов долларов. Позже ВОЗ пришлось сокращать персонал из-за нехватки финансирования.

