В Госдуме объяснили, почему россияне до сих пор покупаются на мухлёж супермаркетов с акциями и ценниками

По словам парламентария, ключевым психологическим инструментом является иллюзия выгодной скидки «здесь и сейчас». Перед праздниками или крупными распродажами магазины предварительно завышают цену на товар, а затем представляют скидку от этой искусственно увеличенной стоимости. Чернышов назвал этот способ самым массовым проявлением нечестности и манипуляции.
Депутат Чернышов рассказал о главной уловке супермаркетов. Видео © Life.ru.
«Это самый главный, самый массовый способ нечестности, такой определённой манипуляции, с которым сталкиваются наши люди. Всё это связано с тем, что нам самим хочется такого подхода», — заявил Чернышов.
При этом депутат отметил парадокс: хотя многие об этой уловке знают, мы всё равно «ведёмся» на яркие ценники. Всё дело в укоренившейся привычке считать скидку безусловным благом и в желании «успеть урвать» выгоду, особенно в условиях современной культуры, где формат распродаж традиционно популярен и активно стимулирует спонтанные покупки.
Ранее сообщалось, что эпоха традиционных торговых центров в России подходит к концу и в ближайшие годы около 10% из них закроются или изменят формат. Эксперты говорят, что сегодня наступает эра развлекательных комплексов, где преобладать будут рестораны, кинотеатры и детские площадки.
