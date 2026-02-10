В Госдуме объяснили, почему россияне до сих пор покупаются на мухлёж супермаркетов с акциями и ценниками

При этом депутат отметил парадокс: хотя многие об этой уловке знают, мы всё равно «ведёмся» на яркие ценники. Всё дело в укоренившейся привычке считать скидку безусловным благом и в желании «успеть урвать» выгоду, особенно в условиях современной культуры, где формат распродаж традиционно популярен и активно стимулирует спонтанные покупки.