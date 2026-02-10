Экономить свет просто, если его нет: Где в Кишиневе отключают электричество — публикуем адреса

В двух секторах Кишинёва сегодня не будет света.
Публикуем список адресов.
Буюканы:
Ул. Н. Костин, 46, 55, 55/1, Парис, 12/1, 12/2, 12/3 — частично с 10:40 до 17:00.
Рышкановка:
Ул. Албишоара, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 4/6, 84/9, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, И. Заикин, 24, 30/1, M. Витязул, 10, 10/1, 12/1, 9999 — частично с 10:50 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
