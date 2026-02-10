Ричмонд
В Ростовской области гололед привел к наплыву пациентов в травмпункты

Из-за непогоды на Дону за неделю за травматологической помощью обратились более 2300 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось число людей, обращающихся к травматологам. Причина стали сложные погодные условия и гололед, из-за которых участились падения. Об этом сообщили в донском минздраве.

За последнюю неделю только в травмпункты Ростова-на-Дону обратились 2374 человека. Каждый пятый случай связан именно с травмами из-за скользких улиц и тротуаров. Похожая ситуация фиксируется и в других городах и районах области.

Чтобы справиться с наплывом пациентов, в медучреждениях усилили персонал. В травмпункты дополнительно привлечены врачи и медсестры, а ситуацию держат на постоянном контроле.

Министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян вместе с экспертами проверил готовность больниц. Они посетили БСМП Ростова-на-Дону. По словам министра, все клиники обеспечены необходимыми лекарствами и материалами, а решения по оказанию помощи принимаются оперативно.

