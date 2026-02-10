Ричмонд
CNN: Сообщница финансиста Эпштейна Максвелл предложила Трампу сделку

Сообщница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная за торговлю людьми, предложила американскому лидеру Дональду Трампу сделку — она якобы очистит его имя от обвинений, если он помилует ее.

По данным CNN, злоумышленница передала послание политику через своего адвоката Дэвида Оскара. Юрист в своем заявлении отметил, что Максвелл готова предоставить честные показания, если ей будет гарантировано помилование.

Президент США, в свою очередь, не исключил возможность ее помилования. Несмотря на это, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, передает американский телеканал.

До этого Максвелл не стала давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности. Она сослалась на пятую поправку в законе и отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

В файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна нашли черновик заявления о смерти, который оказался датирован за сутки до того, как его тело обнаружили в камере. В черновике указана дата 9 августа 2019 года, тогда как официально Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа.

