Гигантские новогвинейские кузнечики вернулись в Приморский океанариум

В экспозиции Приморского океанариума снова можно увидеть одних из самых крупных кузнечиков в мире. Молодые особи новогвинейского вида, успешно выведенные в лаборатории комплекса, начали заселять вольер «Тропического леса», сообщила пресс-служба океанариума.
«Два молодых самца обживают свой новый дом, куда они переехали из зоологического “детского сада” — научной лаборатории, где появляются на свет и подрастают все многочисленные насекомые, земноводные и пресмыкающиеся научно-образовательного комплекса. Совсем скоро, через 2−3 недели к ним присоединятся несколько юных самок», — говорится в сообщении.
Все кузнечики являются потомством пары, привезенной в океанариум около года назад. В прошлом сезоне «гиганты» отложили яйца, из которых затем вылупилось 8 малышей.
Несмотря на впечатляющие размеры — до 12 см в длину и 25 см в размахе крыльев, живут эти насекомые недолго, около года. Их главный секрет выживания в природе мастерская маскировка. Молодые особи имеют особый «горбик», делающий их похожими на изогнутый лист, а ярко-зеленая окраска помогает сливаться с листвой.
Рацион кузнечиков в океанариуме разнообразен: они с аппетитом едят листья дуба и малины, а также фрукты: яблоки и апельсины.
