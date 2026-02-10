18-летняя жительница Бийска пыталась поджечь ж/д оборудование и попала на видео

Ранее сообщалось, что подросток по указке телефонных мошенников напал с ножом на пожилую пару в подмосковном Пушкино. 75-летняя женщина погибла, её 77-летний муж был госпитализирован. Во время нападения подросток через наушники получал инструкции от кураторов, которые затем приказали ему забрать из квартиры деньги и перевести их.