18-летняя жительница Бийска пыталась поджечь ж/д оборудование и попала на видео

По данным силовиков, она согласилась на «работу» по предложению неизвестного в мессенджере. Мужчина, представившийся следователем, дал девушке инструкции. Она купила горючую жидкость, ночью приехала на участок Западно-Сибирской железной дороги и попыталась поджечь релейный шкаф.
В Алтайском крае пресечена попытка поджога оборудования на железной дороге. Видео © Telegram / Транспортная полиция Сибири.
Её действия были своевременно обнаружены и пресечены работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Инцидент не повлиял на движение поездов. Следственными органами УФСБ России по Алтайскому краю девушке предъявлено обвинение в покушении на совершение террористического акта. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.
Правоохранительные органы напоминают, что подобные действия квалифицируются как диверсионно-террористические. За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно.
Ранее сообщалось, что подросток по указке телефонных мошенников напал с ножом на пожилую пару в подмосковном Пушкино. 75-летняя женщина погибла, её 77-летний муж был госпитализирован. Во время нападения подросток через наушники получал инструкции от кураторов, которые затем приказали ему забрать из квартиры деньги и перевести их.
