Фигурное катание, санки, лыжи, шорт-трек: россияне на олимпийских стартах 10 февраля

Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в спринтерских гонках в лыжных гонках. Квалификационные забеги у женщин начнутся в 11:15 по московскому времени, у мужчин — в 11:57. Алена Крылова пробежит дистанцию 500 метров, Иван Посашков — 1000 метров в шорт-треке. Их квалификационные забеги запланированы на 12:30 и 13:15 мск соответственно. Оба российских спортсмена заявлены в седьмые забеги в своих дисциплинах. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные стадии соревнований по шорт-треку пройдут 12 февраля.