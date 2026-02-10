Фигурное катание, санки, лыжи, шорт-трек: россияне на олимпийских стартах 10 февраля

10 февраля на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят шестеро россиян в нейтральном статусе. Коростелев и Непряева пробегут лыжный спринт, Крылова и Посашков — шорт-трек на 500 и 1000 м. Олесик завершит соревнования в санном спорте, Гуменник представит короткую программу в фигурном катании под новой музыкой после замены из-за проблем с авторскими правами.
Российские спортсмены в нейтральном статусе выступят во вторник на Олимпиаде в Италии.
Во вторник, 10 февраля 2026 года, шестеро российских спортсменов, допущенных к участию в Играх в нейтральном статусе, примут участие в соревнованиях 25-й зимней Олимпиады в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. В их числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник, саночница Дарья Олесик, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в спринтерских гонках в лыжных гонках. Квалификационные забеги у женщин начнутся в 11:15 по московскому времени, у мужчин — в 11:57. Алена Крылова пробежит дистанцию 500 метров, Иван Посашков — 1000 метров в шорт-треке. Их квалификационные забеги запланированы на 12:30 и 13:15 мск соответственно. Оба российских спортсмена заявлены в седьмые забеги в своих дисциплинах. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные стадии соревнований по шорт-треку пройдут 12 февраля.
Дарья Олесик продолжит выступление в зачёте одиночниц в санном спорте. После первых двух попыток она занимает 14-ю позицию в общем зачёте. Третья и четвёртая попытки, завершающие программу соревнований, состоятся во вторник в 19:00 и 20:34 по московскому времени.
Петр Гуменник, чемпион России по фигурному катанию, представит короткую программу в мужском одиночном катании. Соревнования начнутся в 20:30 мск, российский фигурист выступит под первым стартовым номером. Накануне, 9 февраля, Гуменник провёл заключительную тренировку, в ходе которой отработал элементы программы: четверной флип с ошибкой исполнения, каскад четверной лутц — тройной тулуп, а также тройной аксель, завершившийся падением.
За несколько дней до отбытия делегации в Италию у фигуриста возникла проблема с авторскими правами на музыкальное сопровождение короткой программы. Изначально постановка исполнялась под музыку из фильма «Парфюмер», однако вопрос лицензирования не был решён вовремя. В результате музыкальная основа программы была заменена на вальс «1805» композитора Эдгара Акопяна.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что итоговое качество выступления Петра Гуменника после смены музыкального сопровождения будет во многом определяться состоянием его нервной системы. По её мнению, подобные форс-мажорные обстоятельства по-разному влияют на спортсменов: одних они мобилизуют, заставляя собраться и проявить характер, других — дезорганизуют, создавая дополнительный психологический барьер. Роднина подчеркнула, что многое зависит от личностных качеств атлета и его умения концентрироваться в стрессовых условиях.
Олимпийский турнир в мужском одиночном фигурном катании пройдёт 10 и 13 февраля. Всего в программе Игр в Италии участвуют 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля 2026 года.