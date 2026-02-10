Ричмонд
Власти сказали о состоянии воздуха в Минске

Власти назвали фактор, улучшающий качество воздуха в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали о состоянии воздуха в Минске. Подробности озвучил глава Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун, пишет агентство «Минск-Новости».

Драгун, говоря о качестве атмосферного воздуха в белорусской столице, заметил, что в 2025 году он получал оценки «очень хорошо», «хорошо», «умеренно». По его словам, был зафиксирован небольшой период, когда превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц регистрировалось в жилом районе в Уручье.

— Это было связано с длительным отсутствием атмосферных осадков. Как только начинали идти дожди, качество воздуха тут же улучшалось, — подчеркнул председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее в Минске эпидемиологи назвали самый опасный вид продуктов в магазинах.

Тем временем Мингорисполком сказал, почему был продлен режим повышенной готовности для скорых.

А еще врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.