Власти сказали о состоянии воздуха в Минске. Подробности озвучил глава Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун, пишет агентство «Минск-Новости».
Драгун, говоря о качестве атмосферного воздуха в белорусской столице, заметил, что в 2025 году он получал оценки «очень хорошо», «хорошо», «умеренно». По его словам, был зафиксирован небольшой период, когда превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц регистрировалось в жилом районе в Уручье.
— Это было связано с длительным отсутствием атмосферных осадков. Как только начинали идти дожди, качество воздуха тут же улучшалось, — подчеркнул председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
