Власти сказали о состоянии воздуха в Минске

Драгун, говоря о качестве атмосферного воздуха в белорусской столице, заметил, что в 2025 году он получал оценки «очень хорошо», «хорошо», «умеренно». По его словам, был зафиксирован небольшой период, когда превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц регистрировалось в жилом районе в Уручье.