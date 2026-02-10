Ричмонд
Белорусы могут получить «письма счастья» за мусор в лесу — вот о чем речь

Белорусов предупредили о новых «письмах счастья» — вот из-за чего.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут получить «письма счастья» за мусор в лесу — вот о чем речь. Подробности сообщил глава Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун, передает агентство «Минск-Новости».

Драгун обратил внимание, что за 2025 год из лесных массивов, расположенных в черте Минска, вывезли примерно 1200 тонн мусора. Он пояснил, что с теми белорусами, которые устраивают в лесу стихийные свалки, будут бороться с помощью фотоловушек.

Глава Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды уточнил, что нарушителям после этого будут приходить «письма счастья» с требованием об уплате штрафа.

