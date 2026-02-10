Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня дипломатического работника», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
В истории Министерства иностранных дел России немало славных страниц, отметил Путин. «Наши дипломаты во все времена достойно и с честью служили Отечеству, проявляя подлинный патриотизм, верность долгу, гражданское мужество и высокий профессионализм», — подчеркнул он.
«В условиях нарастающей турбулентности в мире, сложившейся в целом ряде регионов напряженной и взрывоопасной ситуации в полной мере востребована активная, конструктивная и консолидирующая роль российской дипломатии», — говорится в послании главы государства.
«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надежного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны», — добавил Путин.
Президент уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД на всех направлениях будут и впредь работать творчески, энергично и инициативно. «Искренне желаю вам новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья и долголетия», — заключил Путин.