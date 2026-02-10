Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Президент уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений МИД на всех направлениях будут и впредь работать творчески, энергично и инициативно. «Искренне желаю вам новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья и долголетия», — заключил Путин.