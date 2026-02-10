Южнокорейская компания случайно отправила клиентам биткоины на 40 млрд долларов

Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке отправила клиентам биткоины на астрономическую сумму в 40 миллиардов долларов. Ошибка произошла из-за человеческого фактора во время проведения рекламной акции. Об этом пишет The Guardian.
Сотрудник перепутал валюту и начислил призы в биткоинах вместо вон. В результате 249 пользователей получили огромные суммы, которые позже биржа попыталась отозвать.
Глава Службы финансового надзора Южной Кореи Ли Чан Джин назвал ситуацию катастрофической. Он отметил, что инцидент выявил серьёзные структурные проблемы в учётных системах бирж.
Несмотря на исправление 99,7% транзакций, около 80 клиентов успели продать или вывести часть средств. Bithumb ведёт с ними переговоры о добровольном возврате денег.
Финансовые регуляторы начали расследование, а парламент назначил внеочередные слушания. Bithumb принесла извинения и пообещала усилить внутренний контроль.
Напомним, что биткоин потерял около четверти стоимости с начала года. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию за сутки он подешевел на 9,04%, до 64 806 долларов. Это произошло утром 6 февраля.