Число дней с магнитными бурями в прошлом январе стало максимальным с 2017 года

Январь 2026 года побил рекорд по числу геомагнитных бурь за девять лет.

Источник: Комсомольская правда

Количество дней с магнитными бурями в январе 2026 года оказалось максимальным за последние девять лет. Об этом сообщили в Telegram-канале специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам исследователей, пока январь подтверждает прогноз о том, что 2026 год будет самым геомагнитно активным как минимум за десятилетие. Из 31 январского дня десять сопровождались магнитными бурями. В феврале пока произошла одна магнитная буря.

«Впрочем, новые корональные дыры, которые уже на подходе, почти наверняка быстро поправят эту статистику в “правильную” сторону», — заверили в ИКИ РАН.

Ранее ученые заявили, что на Солнце внезапно подошел к концу один из сильнейших в XXI веке всплесков активности. Наблюдавшийся с начала февраля мощный всплеск солнечной активности прекратился резко, словно кто-то дернул рубильник, отметили ученые.

В конце января на Земле бушевал радиационный шторм уровня S4, такое произошло впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой был присвоен класс Х — высший для подобных явлений.