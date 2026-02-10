Редкое растение-убийцу «палец мертвеца» выбросило на пляж в Британии

В британском графстве Камбрия на один из пляжей выбросило опасное растение, после прикосновения к которому человек или животное может погибнуть в течение часа, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что на берег выбросило «водянку черную» или «горца земноводного», в народе его прозвали «пальцем мертвеца». Он обычно растет близ рек и ручьев, но, как полагают специалисты, недавние штормы могли привести к тому, что он оказался в море.
Белые корни этого растения, пахнущие петрушкой, содержат сильнодействующий яд под названием «энантотоксин», отмечает автор материала.
«Даже небольшое количество этого растения может привести к летальному исходу из-за воздействия на нервную систему. Оно также смертельно опасно для животных. Мы советуем людям сохранять бдительность, избегать этого растения и соблюдать особую осторожность при посещении пляжа», — заявили в спасательной службе.
Посетителям пляжей при обнаружении «пальца мертвеца» рекомендовано сразу сообщать об этом в экстренные службы.
