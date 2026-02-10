Ричмонд
Овчинский: на Борисовской улице возведут новостройку по реновации

Недалеко от будущего дома находятся станция метро «Партизанская» и станция МЦК «Измайлово».

Источник: Аргументы и факты

Новый дом будет построен в столичном районе Соколиная Гора по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс будет расположен в ВАО по адресу: Борисовская улица, земельный участок 9.

«Общая площадь квартир в новостройке составит 18 тысяч квадратных метров, и еще две тысячи отведут под нежилую часть. Прилегающую территорию благоустроят и оснастят детскими и спортивными площадками», — передает слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Недалеко от будущего дома находятся станция метро «Партизанская» и станция МЦК «Измайлово». Отмечается, что в районе хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый дом, построенный по программе реновации, был передан под заселение в Савеловском районе.

Владислав Овчинский также ранее рассказал о планах возведения нового ЖК в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Дом построят в рамках реновации по адресу: улица Летчика Бабушкина, зем. уч. 41А.

Программа реновации была утверждена в 2017 году и охватывает почти миллион москвичей. Согласно планам, жильцы 5175 московских домов будут переселены в новые комфортные дома. Ранее Собянин поручил увеличить вдвое темпы реализации программы.

