Стала известна причина смерти звезды культового фильма «Один дома»

Американская актриса Кэтрин О’Хара скончалась 30 января в возрасте 71 года. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на офис медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.
Согласно заключению экспертов, непосредственной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Основным заболеванием, приведшим к летальному исходу, был рак прямой кишки.
Как уточняется, утром 30 января в дом актрисы в Лос-Анджелесе были вызваны пожарные службы. Сигнал поступил в 4:48 по местному времени. О’Хару доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.
Также стало известно, что актриса страдала редкой врожденной особенностью — транспозицией внутренних органов, при которой их расположение зеркально отличается от нормы. Медики отмечают, что в большинстве случаев это состояние не представляет угрозы для жизни, однако может осложнять диагностику и лечение заболеваний.
Карьера Кэтрин О’Хары началась в 1974 году. В последние годы она продолжала активно сниматься. Среди ее недавних работ — участие в сериале «Одни из нас» и проекте «Студия». Последний раз актрису видели на публике в октябре 2025 года на церемонии Angel Awards в Лос-Анджелесе, куда она пришла вместе с мужем Бо Уэлчем.
Читайте также: Иск на десятки миллионов к пластическому хирургу поставили на паузу из-за СВО.