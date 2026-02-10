Стала известна причина смерти звезды культового фильма «Один дома»

Карьера Кэтрин О’Хары началась в 1974 году. В последние годы она продолжала активно сниматься. Среди ее недавних работ — участие в сериале «Одни из нас» и проекте «Студия». Последний раз актрису видели на публике в октябре 2025 года на церемонии Angel Awards в Лос-Анджелесе, куда она пришла вместе с мужем Бо Уэлчем.