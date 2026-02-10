Россиян предупредили о банковских «вкладах-обманках»

Во-вторых, деньги могут быть изъяты по предварительной договоренности с владельцами банка — в случае, если у них есть информация, что в скором времени у этого банка могут отозвать лицензию. Третий вариант — действия сотрудников банка, которые, руководствуясь личными корыстными интересами, могут внедрять незаконные схемы для своих целей.