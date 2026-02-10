Ричмонд
У пассажирского Boeing 737 оторвалось колесо при посадке в аэропорту Тайваня

В результате ЧП с самолётом в аэропорту Тайваня никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В ходе посадки Boeing 737 в аэропорту Тайваня произошло серьезное происшествие. У самолета южнокорейской авиакомпании T"way Air оторвалось одно из колес шасси, сообщает Need To Know.

Инцидент случился 8 февраля с рейсом TW687, прибывшим из Южной Кореи. Пассажиры заметили, как колесо откатилось в сторону при рулении.

Из-за обломков на полосе ее закрыли почти на два часа. Это вызвало масштабные задержки рейсов и опасные ситуации в воздухе.

Три самолета, включая лайнеры EVA Air и Hong Kong Airlines, подали сигнал бедствия из-за низкого уровня топлива. По данным администрации аэропорта, все они затем благополучно приземлились. В результате происшествия пострадавших нет. Расследование причин инцидента с Boeing 737−800 в настоящее время продолжается.

Ранее во Флориде воздушное судно совершило экстренную посадку на автомобильную дорогу. Борт протаранил не менее пяти машин, а пострадали минимум четыре человека.

