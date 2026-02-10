У пассажирского Boeing 737 оторвалось колесо при посадке в аэропорту Тайваня

Инцидент случился 8 февраля с рейсом TW687, прибывшим из Южной Кореи. Пассажиры заметили, как колесо откатилось в сторону при рулении.
Из-за обломков на полосе ее закрыли почти на два часа. Это вызвало масштабные задержки рейсов и опасные ситуации в воздухе.
Три самолета, включая лайнеры EVA Air и Hong Kong Airlines, подали сигнал бедствия из-за низкого уровня топлива. По данным администрации аэропорта, все они затем благополучно приземлились. В результате происшествия пострадавших нет. Расследование причин инцидента с Boeing 737−800 в настоящее время продолжается.
Ранее во Флориде воздушное судно совершило экстренную посадку на автомобильную дорогу. Борт протаранил не менее пяти машин, а пострадали минимум четыре человека.