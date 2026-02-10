Главу индийской секты, осужденного за убийство, выпустили из тюрьмы в 15-й раз

Глава индийской секты «Дера Сача Сауда» Гурмит Рам Рахим Сингх вышел на свободу по УДО — при этом он отбывает пожизненный срок за изнасилование и расправу. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили на CNN.
Его освобождение является уже 15-м по счету — злоумышленник ссылается на закон штата Харьяна о поощрении примерного поведения. Сингху вынесли приговор в 2017 году за изнасилования двух последовательниц, а в 2019-м он получил пожизненный срок за организацию расправы над журналистом, раскрывшим преступления в секте.
Сын убитого Аншул Чхатрапати утверждает, что подобные освобождения причиняют семье жертв новую боль. Критики уверены, что частые УДО связаны с политическим влиянием его секты, способной обеспечивать целые блоки голосов на выборах.
Преступник, известный своей экстравагантностью, с момента последнего выхода на свободу уже успел выпустить несколько новых проповеднических песен на YouTube, уточнили на телеканале.
