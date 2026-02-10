Сексуальное нападение в Барселоне: версия с участием брата Ансу Фати

Как сообщается, заявление поступило от гражданки Нидерландов, которая провела вечер в одном из ночных клубов Барселоны в сопровождении Ламина Ямаля и других лиц. По ее словам, позднее она оказалась в частном доме в Эсплугес-де-Льобрегат, где утром 8 февраля обнаружила себя без одежды и отметила прикосновения без ее согласия со стороны брата Ансу Фати. Женщина предположила, что могла стать жертвой сексуального насилия в состоянии, вызванном воздействием психоактивных веществ. После происшествия она была доставлена в медицинское учреждение для проведения осмотра и сбора биологических образцов. В первичных полицейских документах также зафиксировано утверждение заявительницы о получении удара по лицу со стороны того же лица.