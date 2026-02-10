Сексуальное нападение в Барселоне: версия с участием брата Ансу Фати

Каталонская полиция проводит досудебную проверку по заявлению гражданки Нидерландов о возможном сексуальном нападении. В заявлении упоминается младший брат футболиста Ансу Фати. Женщина утверждает, что пострадала после посещения ночного клуба с Ламином Ямалем и другими лицами, подозревая воздействие психоактивных веществ. Официальной жалобы пока нет, однако расследование продолжается в рамках полномочий СГББ. Представители «Барселоны» и полиции опровергли ряд деталей, распространённых СМИ.
Барселона, 10 февраля 2026 года. Каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) приступила к досудебной проверке в связи с заявлением о возможном сексуальном нападении, предположительно имевшем место в ночь на 8 февраля 2026 года в муниципалитете Эсплугес-де-Льобрегат, пригороде Барселоны. Согласно информации, распространенной рядом СМИ, в инциденте упоминается младший брат футболиста Ансу Фати, выступающего за футбольный клуб «Монако» и находящегося в аренде у «Барселоны». Ансу Фати является победителем Лиги наций УЕФА 2022/23 в составе национальной сборной Испании.
Как сообщается, заявление поступило от гражданки Нидерландов, которая провела вечер в одном из ночных клубов Барселоны в сопровождении Ламина Ямаля и других лиц. По ее словам, позднее она оказалась в частном доме в Эсплугес-де-Льобрегат, где утром 8 февраля обнаружила себя без одежды и отметила прикосновения без ее согласия со стороны брата Ансу Фати. Женщина предположила, что могла стать жертвой сексуального насилия в состоянии, вызванном воздействием психоактивных веществ. После происшествия она была доставлена в медицинское учреждение для проведения осмотра и сбора биологических образцов. В первичных полицейских документах также зафиксировано утверждение заявительницы о получении удара по лицу со стороны того же лица.
На данный момент официальная жалоба в судебные инстанции подана не была. Тем не менее, в соответствии с испанским законодательством, Силы и Корпуса государственной безопасности (СГББ) обладают правом инициировать досудебное расследование по собственной инициативе в случаях, квалифицируемых как тяжкие преступления. Такая практика направлена на своевременное сохранение доказательственной базы, защиту потенциальной жертвы и предотвращение возможных повторных инцидентов. В зависимости от результатов текущей проверки и решения заявительницы о подаче формальной жалобы, материалы дела могут быть переданы в Центральное подразделение по борьбе с сексуальным насилием (ЦПН) для дальнейшего уголовного преследования.
Официальные представители футбольного клуба «Барселона» опровергли достоверность части публикаций, связывающих клуб с описанным инцидентом. Аналогичным образом источники в структуре каталонской полиции сообщили об отсутствии подтверждения ряда деталей, освещенных в первоначальных медиарепортажах. Расследование продолжается, все стороны сохраняют презумпцию невиновности до вынесения окончательного решения компетентными органами.