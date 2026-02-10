Коммунальники Минска назвали дни, когда проводятся рейды по непочищенным авто

Коммунальники Минска назвали дни, когда проводятся рейды по не почищенным авто. Подробности сообщили агентству «Минск-Новости» в ЖКХ Заводского района.
Сотрудниками ЖЭУ района проводится постоянная работа, связанная с выявлением и привлечением к ответственности владельцев автомобилей за нарушение пункта 10 Правил благоустройства и содержания, которые были утверждены решением Минского городского Совета депутатов № 252 от 16 ноября 2016 года.
В частности, в 10 пункте Правил сказано, что минчанам, паркующим транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части, дорогах, проездах, необходимо осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра от транспортного средства.
Вместе с тем, согласно со статьей 22.10 Кодекса об административных правонарушениях была установлена ответственность за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. К виновным могут быть применены и штрафы.
Директор ЖКХ Заводского района, депутат Мингорсовета Михаил Варикаш уточнил, что по четвергам и пятницам проводятся рейды по обследованию обслуживаемой территории.
— Выявляются авто, возле которых снег не почищен. На машинах размещаются предписания, в которых напоминаем о необходимости произвести уборку в кратчайшие сроки (за выходные), — заметил Варикаш.
По его словам, по понедельникам и вторникам организовываются повторные рейды. В том случае, если снег возле автомобилей не убран, то начинается административный процесс. Директор пояснил, что отправляется запрос в ГАИ, чтобы установить собственников авто:
— В дальнейшем это может обернуться составлением протокола и штрафом.
Ранее власти сказали о состоянии воздуха в Минске.
Тем временем белорусы могут получить «письма счастья» за мусор в лесу — вот о чем речь.
Кроме того, надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных сфер в Беларуси.