90 млн рублей выделят на новый асфальт в частном секторе Омска

Администрация Омска направит около 90 миллионов рублей на асфальтирование дорог и подъездов в секторе индивидуальной жилой застройки. В настоящее время формируется предварительный перечень адресов: специалисты департамента городского хозяйства совместно с представителями округов, депутатами Омского городского Совета и общественниками анализируют обращения жителей, в том числе поступившие через социальные сети.