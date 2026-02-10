Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

90 млн рублей выделят на новый асфальт в частном секторе Омска

В прошлом году заасфальтировали 54 улицы, в этом сезоне план не меньше.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска направит около 90 миллионов рублей на асфальтирование дорог и подъездов в секторе индивидуальной жилой застройки. В настоящее время формируется предварительный перечень адресов: специалисты департамента городского хозяйства совместно с представителями округов, депутатами Омского городского Совета и общественниками анализируют обращения жителей, в том числе поступившие через социальные сети.

Окончательный список улиц будет утвержден весной после выездного обследования специальными комиссиями, когда сойдет снежный покров. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2025 году удалось заасфальтировать 54 улицы в частном секторе. В новом строительном сезоне власти города планируют выполнить не меньший объем работ для улучшения транспортной доступности и качества жизни горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

200 деревьев высадят в центре Омска этой весной.