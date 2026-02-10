Ричмонд
Стала известна причина смерти адвоката Генриха Падвы

Известный российский адвокат Генрих Падва скончался из-за инсульта. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила журналистам его супруга Оксана Мамонтова.

С датой и местом похорон семья пока не определилась, уточнили на телеканале РЕН ТВ.

О смерти адвоката стало известно утром 10 февраля. Падва — один из инициаторов моратория на смертную казнь в стране. Именно он добился признания этой меры наказания как не конституционной.

В числе его известных клиентов — подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), актер Владислав Галкин, а также бизнесмен Алишер Усманов.