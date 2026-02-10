Ричмонд
На Земле произошло рекордное число магнитных бурь в январе

Основным источником магнитных бурь стали корональные дыры.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Максимальное с 2017 года количество дней с магнитными бурями было зафиксировано в январе 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно сообщению лаборатории, начало 2026 года указывают на то, что этот год может стать наиболее активным в геомагнитном отношении как минимум за последние 10 лет. Только в январе было зарегистрировано 10 дней с магнитными бурями, что является максимальным показателем за весь 25-й цикл солнечной активности, а также самым высоким значением с сентября 2017 года.

Уточняется, что основным источником магнитных бурь стали корональные дыры.