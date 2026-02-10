На Земле произошло рекордное число магнитных бурь в январе

Согласно сообщению лаборатории, начало 2026 года указывают на то, что этот год может стать наиболее активным в геомагнитном отношении как минимум за последние 10 лет. Только в январе было зарегистрировано 10 дней с магнитными бурями, что является максимальным показателем за весь 25-й цикл солнечной активности, а также самым высоким значением с сентября 2017 года.