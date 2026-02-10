Ричмонд
Politico: фон дер Ляйен смягчилась в вопросе разведки после конфликта с Каллас

Фон дер Ляйен ссорилась с Каллас из-за назначения Зельмайра на одну из ключевых должностей в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смягчила позицию по созданию нового разведывательного органа ЕС после разногласий с руководителем европейской дипломатии Кайей Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По данным издания, первоначально обсуждалось формирование структуры, которая могла бы усилить контроль Еврокомиссии над обменом разведданными. Однако после конфликта между двумя политиками рассматривается более компромиссный вариант.

Так, теперь предполагается создать новое подразделение в сфере безопасности. Но при этом основной обмен разведывательной информацией сохранится за действующим европейским разведцентром INTCEN при Европейской службе внешних связей.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас разругались из-за кадровых решений в структурах ЕС. Поводом стала дискуссия о назначении бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра на одну из ключевых должностей в европейских институтах. Причем победителем из ситуации вышла именно фон дер Ляйен.

