Названы категории россиян, которым положены льготы при зачислении в детский сад

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что попасть в детский сад без очереди в России в 2026 году можно по льготному основанию, которое повышает позицию ребенка в муниципальном списке. Он уточнил, что федеральные нормы предоставляют первоочередной прием детям военнослужащих, усыновленным детям и детям, находящимся под опекой, а также детям граждан из добровольческих формирований.