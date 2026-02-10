Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за один день потерялись три человека

Рыбаки в Мелеузовском районе и замерзающий мужчина в Кумертау найдены.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние сутки пропали три человека. Как сообщил республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям, все пропавшие в итоге были найдены и не пострадали.

Так, в Мелеузовском районе двое мужчин отправились на рыбалку и перестали отвечать на звонки. Для их поиска привлекались спасатели. В Кумертау в службу «112» позвонил мужчина, который сообщил, что замерзает на улице, но не смог назвать точный адрес. Оба случая завершились благополучно: люди были обнаружены и в медицинской помощи не нуждались.

Всего с начала 2026 года в единую службу спасения поступило 15 сообщений о пропавших. В общей сложности за этот период разыскивали 24 человека, среди которых были двое детей. Все они были найдены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.