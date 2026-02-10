В Башкирии за один день потерялись три человека

Так, в Мелеузовском районе двое мужчин отправились на рыбалку и перестали отвечать на звонки. Для их поиска привлекались спасатели. В Кумертау в службу «112» позвонил мужчина, который сообщил, что замерзает на улице, но не смог назвать точный адрес. Оба случая завершились благополучно: люди были обнаружены и в медицинской помощи не нуждались.